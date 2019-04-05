«А пункт о передаче души Сатане есть?»: Банки.ру сливает банкам личные данные пользователей

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Клиенты организации недоумевают. Портал Банки.ру в колоссальных масштабах сливает данные пользователей едва ли не всем банкам страны благодаря изобретательно составленным условиям оферты.

Банки.ру позиционирует себя как крупнейший независимый финансовый портал Рунета, пользующийся высоким авторитетом и доверием среди миллионов граждан. Однако даже в системе работы такого безупречного, на первый взгляд, портала внимательные клиенты нашли ту самую «ложку дёгтя», способную подорвать доверие пользователей.

Как удалось выяснить одному из пользователей, не поленившемуся ознакомиться с условиями оферты, портал предоставляет невероятно широкому кругу «заинтересованных лиц» личные данные своих клиентов, пользуясь банальной доверчивостью и ленью тех, кто соглашается с условиями оферты без предварительного ознакомления с сутью этих условий.

Операторы МТС, Мегафон и Билайн, Тинькофф Банк, Московский кредитный банк, Восточный экспресс банк, микрофинансовые кредитные организации, ОТП Банк, Альфа-банк и ещё бесчисленное количество организаций получают доступ к личным данным доверчивых граждан. Поражает не только масштаб, но и то, передачу какой информации неосознанно разрешают пользователи: биометрические персональные данные, данные поисковых запросов, данные о контактах и профилях в социальных сетях, идентификаторы мобильных устройств и sim-карты и прочее.

«А пункт о передаче души Сатане есть?» - мрачно шутят пользователи.

Впрочем, подобным «грешит» не только Банки.ру, но и сами банковские организации.