«Волочкова» на пенсии: Хайповать в России теперь приходится и пенсионерам

Сегодня, 07:20

Социальная пенсия для россиян с 1 апреля проиндексирована на 2%. Таким образом, надбавка составила немногим больше двухсот рублей. Шпагат, неприличные фразы и жесты – всё это решила использовать «бабуля на хайпе» Киприяновна, чтобы иметь возможности для красивой жизни.

В нынешний век интернета многих вдохновляет пример Насти Ивлеевой или Гусейна Гасанова, которые добились популярности своими юмористическими зарисовками. Последователи в погоне за славой, также не забывают о финансовой стороне вопроса – многие имеют представление о высоких гонорарах за рекламу звёзд Instagram. Однако, далеко не у всех получается следовать современным трендам. Но бодрая бабушка Ольга Киприяновна отлично с этим справилась, и теперь на своей страничке в Instagram подбадривает подписчиков, чтобы и они не боялись любыми путями исполнять свои мечты.

Пенсионерка находится в отличной физической форме, регулярно ходит в спортзал, а её шпагату может позавидовать сама Анастасия Волочкова! Но чтобы поддерживать популярность, нужны всё более изощрённые методы. «Бабуля на хайпе» не стесняется опубликовывать фото с обнажёнными мужчинами, использовать в подписи ненормативную лексику, и также сама не прочь показать неприличный жест.

Неужели ситуация у стариков в России настолько плохая, что «хайповать» теперь приходится и пенсионерам? Об индексировании пенсий не упомянул только ленивый, а по факту увеличение составило порядка двухсот рублей. Старость всегда даёт о себе знать – биологические ритмы замедляются, энергии становится всё меньше, и чаще хочется покоя и уединения. Но, как говорят в народе «хочешь жить – умей вертеться», поэтому, как минимум одна яркая бабуля подражая молодёжи, уже заработала себе целое состояние.