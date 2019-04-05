Стрижет зелень: В 34 млн рублей обойдется бюджету стрижка газона вокруг резиденции Кадырова

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Не секрет, что сегодня ландшафтные дизайнеры могут зарабатывать очень и очень неплохие деньги, однако нигде так не ценят красиво оформленные растения, как в Чечне, где им готовы платить миллионы. Так, 3-го апреля правительство региона опубликовало контракт на приведение в порядок растительности вокруг резиденции Рамзана Кадырова на сумму в 34,8 миллиона рублей.

За эти деньги 26 гектаров парков и газонов, окружающие дворец Рамзана Кадырова, должны быть политы, прополоты и очищены от мусора. Проблемные участки газона будет выкрашены специальными красками, а проплешины в нем устранены посредством аэрации и разрыхления почвы, а также добавления удобрений.

Стоит отметить, что в этом году предлагаемая за данные услуги сумма стала на 1 миллион рублей больше чем в прошлом году. Однако, даже она меркнет по сравнению с тратами Рамзана Кадырова на содержание своего особняка. Так, по материалам издания «Руспрес», на проведение генеральной уборки в своей резиденции Кадыров ранее списал 51 миллион рублей из бюджета республики.

Деньги, как сообщается, пошли на поливку пальм, а также чистку 13 тысяч ковров и 4 тысяч гобеленов, украшающих личный дворец главы Чечни.

Напомним, что площадь самой резиденции составляет 64 тысяч квадратных метров, а её оценочная стоимость колеблется в районе 10 миллиардов рублей. Таким образом, пока ландшафтные дизайнеры стригут зелень вокруг его дворца, сам Кадыров также активно «стрижет зелень» внутри. Это единственное разумное объяснение того, как глава республики мог потратить на его строительство сумму, многократно превышающую всего легальные доходы, полученные за 42 года жизни.