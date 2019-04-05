«Есенин – отстой!»: Российские подростки мечтают сменить школу на блоги

Сегодня, 11:00

Только «засветившись» в интернете, они якобы смогут «срубить бабла».

Школьную программу критиковали не раз. Неоднократно в России пытались усовершенствовать современную школу, добавить ей «западной» прелести. Школы компьютеризировали, внедрили проектные технологии, на базах учебных заведений функционируют различные лаборатории и экспериментальные классы. Однако «скелет» остается тем же. Традиционные поэты и прозаики в программе по русской литературе, те же синусы и косинусы в геометрии, та же таблица Менделеева в химии.

Однако современные реалии таковы, что современные подростки и их ненамного старшие товарищи считают одиннадцать лет школьной науки – информационным калом, который захламляет продвинутые умы юных россиян. В пример такие «эксперты» приводят прогрессивную Америку, где чтение книг не считается чем-то необходимым. Особенно презрительно американцы относятся к беллетристике, предпочитая литературу практичную, вроде «10 шагов к первому миллиону» или «Пять способов похудеть без спортзала». Критики бьют по тому, что люди бюджетных профессий получают слишком мало, чтобы с ними считались в обществе.

Такие «специалисты» уверены – школы устарели, их полностью заменит интернет, который даст ответ на все вопросы. Более того, он обеспечит современную молодежь работой. Зачем идти в учителя, врачи, инженеры, юристы или экономисты, когда можно «стричь бабки», накручивая подписчиков в блогах. Деньги на безбедную жизнь с удовольствием «отбашляют» рекламодатели.

Однако не всем молодым блогерам удается раскрутить свой канал в Сети, и привлечь миллионы фоллверов. Большинство из них так и остаются на десяти просмотрах в день. Поэтому, рано с криками «Есенин – отстой!» «скуривать школьный букварь». Российские подростки мечтают сменить школу на блоги, но не подозревают, что успешных блогеров единицы, а большинство – обычный шлак, захламляющий веб-пространство. Поэтому на традиционном образовании рано ставить крест, а у Есенина еще есть порох в пороховницах.