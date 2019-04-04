Медицинский мазохизм: Россияне поощряют потоптавшегося по голове пациента врача из Благовещенска

Сегодня, 15:06

Пользователи Сети массово заступаются за врача «скорой», который ногой проверил состояние лежачего пациента.

Скандал с врачом «скорой помощи» из Благовещенская разгорелся накануне, когда в Сеть попало видео с камер наблюдения. Не желая прикасаться к «неприятному» мужчине, врач несколько раз толкнул голову пострадавшего носком своего ботинка. Впоследствии врач был уволен, отказавшись признать вину и извиниться перед пациентом.

Этот резонансный случай стал показательным для многих россиян, которые, впрочем, решили заступиться за уволенного «лекаря». Они уверены, что врач «скорой» поступил правильно, потоптавшись по голове мужчины, явно находившегося в нетрезвом состоянии. Якобы такие вызовы вообще должны игнорироваться «скорой», поэтому в данном происшествии пациент должен сказать уволенному доктору спасибо и поощрить его за какую-никакую заботу.

Со стороны благосклонное отношение обычных граждан к фельдшеру с подобной врачебной этикой кажется медицинским мазохизмом. Ведь нельзя иначе трактовать желание пациентов государственных больниц получать лечение от специалиста с откровенно скотским отношением к людям. Вероятно, логичным будет встречное возражение о неуважительном отношении руководства больниц к персоналу.

Отметим, что регулярные рейды «Альянса врачей» обнажают оторванность главврачей даже провинциальных больниц от реалий жизни обычного доктора. Пользователи, протестующие против возвращения благовещенского «топтуна» на работу, требуют чаще проверять медперсонал на психическую вменяемость, чтобы предупредить участившиеся случаи медицинской халатности и неуважения к пациентам.