Не такая уж и Гейропа: Большинство молодых россиян мечтает навсегда переехать в страны ЕС

Сегодня, 15:12

Направленная на патриотизм политика последних лет, вероятно, работает не на пользу России - об этом говорят данные исследования.

В течении долгих десятилетий политика России, помимо всего прочего, направлена на то, чтобы воспитывать в подрастающем поколении нерушимый дух патриотизма. Однако, кому бы эту задачу не поручили, справляется он с ней, по всей видимости, не самым лучшим образом. Связано это с темой последних соцопросов, которые недавно были проведены компанией Gallup. Учитывались данные за 2018 год. Согласно имеющимся данным, более чем 20% молодых россиян мечтает навсегда переехать в страны ЕС. Естественно, возможность воплотить свою мечту есть не у всех, однако, никого это не смущает, а потому, как только финансы и возможности будут располагать к этому, они сразу же поменяют своем место жительства.

Настолько высокого показателя потенциальных эмигрантов не было с далекого 2007 года. Молодежь, по всей видимости понимает, что «за бугром» не такая уж и «Гейропа», как ее частенько называют в сети. Теперь внушить подрастающему поколению истины, которые им не близки, весьма сложно - молодые люди ошибочно считают, что в других странах нет никаких проблем.

На данный момент, конечно, стоит понимать, что выражение «насильно мил не будешь» придумали не просто так, а потому сейчас следует предпринять все возможные шаги для того, чтобы сократить количество возможных эмигрантов. Следственно, не допустить «утечку мозгов» за рубеж. Безусловно, к такой ответственной работе следует привлечь как можно больше молодых экспертов, которые не понаслышке знают, что нужно таким же как они россиянам, чтобы жить, работать и развиваться на родине, а не за рубежом.