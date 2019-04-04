«Гарри Поттер и повестка из военкомата»: Министерство обороны опубликовало статью о боевых магах Путина

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Статья ведомственного журнала Министерства обороны пролила свет на тайну подготовки армейских боевых магов для миллионов россиян. В российской армии существуют техники подготовки солдат с парапсихологическими способностями.

Опубликованная в февральском номере ведомственного журнала Министерства обороны России «Армейский вестник» статья под названием «Суперсолдат для армии будущего» повествуют об излюбленной всеми военными конспирологами теме – подготовке сверхсолдат с развитыми экстрасенсорными способностями. Якобы, существующая в российской армии система подготовки боевых телепатов и магов-телекинетиков уходит своими корнями в разработки оккультного общества «Анненербе», существовавшего в нацистской Гремании, и аналогичные им разработки НКВД 1930х-1940х годов. Подвергнувшись существенным изменениям, данные специальные приёмы подготовки солдат и офицеров спецназа используются в российской армии до сих пор.

Фактически, речь идёт о том, что Министерство обороны опубликовало статью о боевых магах Путина, которая станет теперь неопровержимым аргументом в пользу существования у российской армии специально обученных солдат со сверхспособностями. Отдельные интернет-пользователи уже поспешили увидеть в этих солдатах парапсихологического фронта последнюю надежду российской армии в случае масштабного военного конфликта с США или Китаем.

Однако, нашлись и те, кто воспринял данную публикацию скептически, откровенно издеваясь над ней фразами вида: «Гарри Поттер и повестка из военкомата». Для таких людей данная статья, скорее, пример деградации российских Вооружённых Сил, которые решили отойти от установленного советской армией канона на опору на реальные силы, обратясь к миру магии.

Одно можно сказать совершенно точно и наверняка: своей публикацией, посвящённой боевой парапсихологии, Министерству обороны удалось привлечь внимание широкой публики к своему собственному журналу. Возможно, именно в этом и была истинная цель такого провокационного материала.