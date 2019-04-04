«Спасибо, фанаты»: За митинг в поддержку Кокорина и Мамаева, осужденным футболистам могут увеличить срок

Сегодня, 05:40

Персенский суд Москвы продлил срок содержания по стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева до 25 сентября.

Российские футболисты были заключены под стражу за избиение водителя ведущей «Первого канала», гендиректора НАМИ и главы департамента Минпромторга. При каждом удобном случае, на каждом заседании, адвокат молодых футболистов просит отпустить Кокорина и Мамаева из следственного изолятора под домашний арест, однако суд отказывает, продлевая срок. Последний раз не стал исключением, и футболисты будут находиться в СИЗО еще 6 месяцев.

Фанаты российской Премьер-лиги (РПЛ) объявили, что собираются устроить митинг в поддержку Александра и Павла. Организатор Игорь Шумилин сообщил, что поддержать ребят придут фанаты самых разных футбольных клубов. Митинг состоится 13 апреля в московском парке Сокольники, однако по сообщениям «РИА Новости Спорт», администрация парка разрешения не давала, митинг получается несогласованный, что запрещено законом. Более того, в самом шествии будут принимать участие и совершеннолетние, что лишь усугубляет ситуацию.

Организатору Игорю Шумиину грозит самому скоро присоединиться к Мамаеву и Кокорину за организацию несогласованного митинга и привлечении туда людей младше 18 лет.

А самим «сидящим футболистам» грозит ужесточение наказания в виде 2 лет лишения свободы за подстрекательство и провокацию. Если обвинение докажет их причастность к этому делу, вернуться в свои футбольные клубы они смогут не скоро.

«Спасибо, фанаты», - иронично пишут пользователи Рунета.