Собака - враг таксиста: Шоферы-рэкетиры из «Яндекс.Такси» держат собачников за идиотов

Вчера, 19:47

Они принимают заказ, но не едут по вызову, вымогая из пассажиров деньги сверх тарифа.

«Нет хама больше, чем водитель маршрутки», - уверены россияне. Однако теперь маршрутчики рискуют потерять это сомнительное первенство, ведь появились таксисты, сотрудничающие с «Яндекс.Такси». Жалобы на них сыплются, как из рога изобилия, а теперь водителей такси обвинили и в рэкете.

Один из постоянных клиентов сервиса опубликовал в соцсети пост, в котором живописал издевательства шоферов над ним и его собакой породы чихуахуа. В прейскуранте «Яндекс.Такси» есть пункт, согласно которому провоз собак мелких пород в специальной переноске является бесплатным. Более того, не раз автору поста приходилось путешествовать вместе со своим двухкилограммовым питомцем, и никаких денег, сверх того, что показал счетчик, ему платить не приходилось.

Последний вызов такси через сервис его неприятно удивил. Он честно указал в заказе, что едет с собакой, указал породу, вес, но оказалось, что собака – враг таксиста. Один из водителей потребовал заплатить ему 50 рублей «мимо кассы» за провоз питомца. Пассажиров смутило некорректное поведение «извозчика». Заказ продублировали, и другой водитель принял его. Затем пришло оповещение, что такси на месте, но на самом деле машины там не оказалось. Тогда пассажиры позвонили водителю и тот совершенно спокойно заявил, что пока ему не перечислят сверх тарифа сто рублей за собаку, он не приедет. В то же время он не отменял заказ, и его не могли принять другие водители. Пассажирам пришлось самим отказаться от этого шофера и заплатить неустойку 80 рублей. Они поняли, что шоферы-рэкетиры из «Яндекс.Такси» попросту держат собачников за идиотов.

Автор поста отмечает, что антисобачий произвол – это лишь один из инструментов, которыми шоферы «Яндекс.Такси» терроризируют пассажиров. Оказывается, особенно «зловредные» таксисты издеваются над клиентами и другими способами. К примеру, один из пользователей заказал такси по фиксированному тарифу за 80 рублей, но шофер всю дорогу пытался «выдавить» из клиента дополнительные деньги. Когда же он понял, что у него ничего не выйдет, то повез пассажира с острой зубной болью по максимально длинному маршруту, нагло заявляя, что везет как хочет.