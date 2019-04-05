Сыровар Олег Сирота стал участником «круглого стола» РСХБ

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«Россельхозбанк» организовал «круглый стол» на тему стандартов качества в сельском хозяйстве РФ. Участие в нем приняли представители Роскачества, а также истринский сыродел, председатель Союза сыроваров РФ Олег Сирота, который рассказал, о чем говорилось на мероприятии, в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

По словам Олега Сироты, Союз сыроваров постоянно уделяет внимание теме качества. Ключевыми параметрами контроля над качеством продукции на фермерском производстве он назвал соблюдение чистоты на линиях, контроль сырья и производственных процессов. По словам сыродела, он и его коллеги пришли к выводу о том, что по итогам проведенной проверки продукцию следует отмечать специальным значком, который будет «говорить» потребителю о качестве такой продукции. В этом помогает фестиваль «СВОЁ», проведению которого способствует РСХБ. В этом году площадками для таких фестивалей станут сразу пять городов нашей страны. Роскачество поможет наладить в каждом из них работу мобильных лабораторий для проведения контроля качества сельскохозяйственной продукции, — сообщил Олег Сирота.