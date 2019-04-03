«Подгорело седалище?»: Водители такси могут устраивать драки с клиентами из-за финансовой несостоятельности

Вчера, 18:23

Пассажиры из Тюменской области едва не лишились здоровья, выбрав более комфортабельную машину.

Практически вся наша жизнь проходит в движении на колесах. Кто-то может себе позволить только общественный транспорт, кто-то ездит на дорогих автомобилях иностранного происхождения, а кто-то любит передвигаться на такси. Казалось бы — быстро, качественно и сравнительно не дорого. А тот, кто платит, всегда прав.

Но следует отметить, что иногда случаются конфузы. Оказывается, водители такси могут устраивать драки с клиентами. Так случилось в Тюменской области, где полицией был задержан таксист по обвинению в избиении «несостоявшихся» клиентов. Накануне мужчине позвонили и сделали заказ на перевозку четырех человек. Прибыв на место в указанное время, водитель не обнаружил своих клиентов. Как оказалось, они предпочли более комфортабельный автомобиль.

Неужели у таксиста настолько «подгорело седалище», что он пошел сознательно на преступление? Оказалось, что он вызвал двух помощников, догнал машину, отобрал драгоценности и сильно избил пассажиров рукояткой ножа. Ущерб оценивается в 74 000 рублей. Объяснить, почему он так поступил, автомобилист не смог.

Возможно, водители такси, как в описанном случае, могут устраивать драки с клиентами из-за финансовой несостоятельности. Ведь они трудятся во благо обществу, и иногда, себе в ущерб. Но какая бы не была причина содеянного, отвечать ему придется уже перед законом.