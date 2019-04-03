За чей счёт банкет?: Законопроект Голиковой о здоровом питании разорит россиян

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Среднестатистической семье в РФ нужно тратить 21 242 рубля, дабы питаться, как хотят в правительстве. Спрашивается, за что жить вне кухни, если средняя зарплата в стране - 32 635 рублей?

Законопроект Татьяны Голиковой о здоровом питании, который вице-премьер представила 2 апреля в Госдуме, может разорить россиян. Правительство решило внедрить новую пищевую идеологию в стране на законодательном уровне. Как итог, россиянам придется потреблять меньше фастфуда и прочей вредной пищи.

Однако, проведя простые арифметические действия, можно увидеть, насколько «сырой» выглядит идея Голиковой. Из открытых данных известно, что средний доход населения по России в 2018 году составил 32 635 рублей. Это с учётом скрытой, так называемой, «серой» зарплаты в конверте.

Так, среднестатистической семье из четырёх человек придется тратить 21 242 рубля в месяц на здоровые продукты. В корзину входят мясо, рыба, овощи, грибы, зелень, молочные продукты, фрукты, ягоды, мясные изделия, сыр, крупы и соки.

На оставшиеся 10 тыс. рублей среднестатистическая семья должна прожить месяц, тратясь на проезд, коммунальные платежи и квартплату, при необходимости, лекарства и другие нужды. Возникает после этого вопрос: «За чей счёт банкет?

Остаётся верить, что на законодательном уровне не будут приняты во внимание слова бывшей министра труда Саратовской области, которая рекомендовала россиянам «министерскую» диету. Такую диету опробовал уже один депутат, Николай Бондаренко. Депутату очень не понравилась такая диета.