Доработал - и в могилу: Повышение пенсионного возраста увеличит смертность в России

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Население страны сократилось за прошлый год почти на 100 тысяч человек - тяжелая работа людей преклонного возраста в связи с новым законом может усугубить эту ситуацию в ближайшем будущем.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, приводя неутешительные данные о смертности в стране, тем не менее, бодро заявила о необходимости снижения этих показателей в этом году «опережающими темпами». Благодушие чиновницы тем более удивительно на фоне начавшейся пенсионной реформы, которую, вероятно, принимали без учёта горьких статистических данных. Вероятнее всего, повышение пенсионного возраста увеличит смертность в России.

Ещё до принятия этого закона было хорошо известно, что ситуация со смертностью в России удручающая. По уверениям демографов, «дореформенный» выход на пенсию (в 60 лет) позволял прожить среднестатистическому мужчине всего на 1,6 года больше, чем в конце 20-х годов, учитывая тогдашнюю смертность, и лишь на полгода больше показателей середины 60-х. Теперь же, выход на заслуженный отдых в 65 лет сократит жизнь мужчине в среднем на 2,5 года.

У женщин ситуация ещё сложнее: наступление пенсии в 60 лет сделает ей заслуженный отдых на 2,7 года меньше, чем в середине 60-х годов. В связи с постепенным введением пенсионной реформы, ожидается, что продолжительность жизни в РФ будет расти. Однако, эта уверенность, опять же, вступает в противоречие с неумолимой статистикой.

Совсем недавно Минздрав заявлял о увеличении количества преждевременных мужских смертей, 70% которых происходит от неумеренного потребления алкоголя. Кроме этого, большое влияние на смертность оказывают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, вызванные нездоровым образом жизни, качеством продуктов питания и экологическими проблемами. В числе лидеров по смертности населения находятся Псковская и Тверская области, где умирают в среднем 17 человек на 1000 населения. Меньше всего, от 4 до 7 человек на 1000 граждан, умирает в республиках Северного Кавказа и Северных регионах.

Повышение пенсионного возраста не оставляет старикам особого выбора - доработав до преклонных лет им практически сразу же «светит» могила, если опираться на показания демографов. Кроме этого, неутешительные прогнозы подтверждает количество женщин репродуктивного возраста – в этом году оно не превышает 35 миллионов человек.