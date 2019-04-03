30 учителей пробились в Москве в финал олимпиады по информатике

Сегодня, 15:06

На период 12-14 апреля в Поведниках (Московская область) запланировано проведение финала московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка – 2019». В его рамках будут соревноваться три десятка школьных педагогов. На этой стадии им понадобится провести мастер-класс, а также рассказать о прорывных технологиях в сфере IT. Триумфаторы и лауреаты олимпиады смогут участвовать в конкурсе «Педагог года Москвы».

По словам главы московского образовательного ведомства Исаака Калины, в олимпиаде достаточно жесткие условия. Но те, кто ее пройдет, будут представлены мегаполису, как новые учителя нового предмета.

Отметим, что участники финала ранее справились с конкуренцией на заочной и очной стадии олимпиады. Так, на первом этапе им нужно было подготовить видеоролик с демонстрацией своих знаний по тематике соревнований. На втором этапе от них требовалось написать сценарий урока для образовательного проекта МЭШ, а также продемонстрировать умения в области робототехники и навыки работы с большими данными.











