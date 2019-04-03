Исаак Калина пожелал удачи участникам заключительного этапа ВсОШ по русскому языку в Москве

Сегодня, 15:06

Участником церемонии открытия итогового этапа ВсОШ по русскому языку в столице РФ стал глава образовательного ведомства мегаполиса Исаак Калина. Мероприятие прошло в стенах РУДН. По словам министра, он счастлив, что именно Москва принимает соревнования лучших знатоков русского языка среди школьников. В своем приветственном слове Исаак Калина также пожелал успешных результатов всем участникам.

Отмечается, что финалистов ждало испытание в виде двух письменных работ. Также для них подготовили ряд мастер-классов, лекториев, экскурсий, интеллектуальных и спортивных состязаний.

Церемония закрытия олимпиады с оглашением имен победителей намечена на ближайшую субботу, 6 апреля. Следует напомнить, что обладателям дипломов итогового этапа ВсОШ гарантируется поступление без экзаменов в любой вуз РФ по направлению, которое соответствует профилю олимпиады.











