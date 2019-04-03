«Одна на всех»: лишь треть россиян может позволить себе больше одной пары обуви

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Согласно социологическим опросам населения России, количество россиян, способных позволить себе больше одной пары обуви на сезон, сократилось до трети населения. Остальное население страны значительно стеснено в доходах.

Данные социологического опроса заставили многих россиян горестно шутить на тему доступности обуви. Кто-то даже вспомнил строчку из известной советской песни «Одна на всех, мы за ценой не постоим», оставляя комментарий к данной новости. Однако, настоящая проблема не в том, что лишь треть россиян может позволить себе больше одной пары обуви на сезон.

Настоящий корень всех бед россияне увидели в низких доходах населения, которые, по их мнению, вызваны тяжёлой экономической ситуацией в стране. Жители России вынуждены думать, что длящийся экономический кризис будет происходить ещё очень долго. Во всяком случае, достаточно долго, чтобы можно было не надеяться на его быстрое завершение. При этом уже гораздо меньше, нежели раньше, россиян считают, что падение доходов населения вызвано внешними угрозами, вроде санкций. Наиболее популярным объяснением сложившейся экономической ситуации является правительственная политика в финансово-экономической сфере.

Как отмечают в своих социальных сетях многие россияне, проблема не с обувью, а с удешевением стоимости их собственного труда.