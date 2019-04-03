«Развод» для безработного: Мошенники списывают до 1000 рублей с телефона в беседе по трудоустройству

Сегодня, 13:00

В простых объявлениях с вакансиями злоумышленники заманивают людей хорошей зарплатой и условиями труда.

Для мошенников не играет роли социальный статус человека, который обречён стать их жертвой. Им может стать владелец банковской карты с неплохим дебетом, малоимущий пенсионер или безработный в отчаянном положении. Последние нередко попадаются на удочку жуликов, откликаясь на объявления по предложению трудоустройства. После изучения списка вакансий, как правило, не самых престижных специальностей, соискатель звонит по указанному номеру. С ним долго беседует потенциальный «наниматель», задавая уточняющие вопросы. Затем, следует отказ и безработные обнаруживают, что, вдобавок ко всем проблемам, с его телефона списали от 300 до 1000 рублей.

Схема «развода» для безработного проста – в бумажном объявлении мелким шрифтом указывается стоимость 1 минуты беседы – 152 рубля. При беглом взгляде это обнаружить не удаётся и люди простодушно и невольно совершают платный звонок. Для этого мошенники используют платный номер одного из абонентов связи, который может быть незнаком неискушённым соискателям работы. Факт обмана доказать очень трудно, ведь формально злоумышленники предупреждают об этом. Но их можно уличить в недобросовестном предоставлении услуг, поскольку в реальности изначально не было цели представить вакансии по трудоустройству.