О новых возможностях московского образования расскажут на пресс-конференции в Департаменте образования столицы

Сегодня, 15:05

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в пресс-конференции «Новые возможности московского образования» примут участие представители Московского городского педагогического университета, в том числе ректор Игорь Реморенко и проректор по учебной работе Дмитрий Агранат, директор Института цифрового образования Екатерина Лавренова, замдиректора Института культуры и искусств МГПУ Елена Лаврентьева.

Они познакомят с новыми программами в сфере образования, расскажут о реализации учебных программ согласно запросам работодателя и потребностям современного студента. Также речь пойдет об обучении современным технологиям преподавателей, работающих в условиях цифровизации. После мероприятия журналистов приглашают задать вопросы руководителю Департамента образования и науки города Москвы Исааку Калине в рамках селекторного совещания. Конференция состоится 4 апреля в 15.30 в здании ведомства.



