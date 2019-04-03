«Это вброс!»: зарплаты врачей ниже прожиточного уровня нашли корень проблемы

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Публикация новости о том, что в Новосибирске медсёстры районной поликлиники получили три тысячи рублей аванса вызвала не только широкое возмущение действиями врачебного начальства, но и откровенное неверие в новость.

Ранее стало известно, что в одной из поликлиник Новосибирска медсёстрам заплатили три тысячи рублей аванса, сообщив, что до конца апреля никаких иных выплат не будет, забыв про то, что это является ниже прожиточного уровня. Работницы поликлиники на условиях анонимности связались с местными журналистами, которым сообщили о регулярных задержках зарплаты.

Данная новость молнией разлетелась по интернету, а пользователи сети отреагировали на новость про низкий зарплаты врачей совершенно по-разному. Все интернет-комментаторы были разделены на два лагеря. Представители первого лагеря интернет-пользователей были искренне возмущены таким отношением к работникам медицины в России и сочувствовали медицинскому персоналу, требуя наказать виновных. Они приводили другие примеры задержки зарплат работникам бюджетной сферы и указывали на то, что в последнее время подобные новости участились по всей России.

Их же оппоненты, в свою очередь, с разной степенью убеждённости выражали сомнение в правдивости изложенной информации. «Это журналистский вброс!» – при помощи этой фразы люди обнаружили, что такие зарплаты врачей ниже прожиточного минимума, в чём и нашли корень проблемы с данной новостью. В качестве аргументов своей точки зрения они приводили то, что медицинские работники обратились к журналистам анонимно. Кто-то даже высказался «В жизни не поверю, что получающий 3000 рублей человек боится потерять такую работу».

С одной стороны, пользователи сети всё ещё готовы поверить в любую новость. С другой стороны, растёт количество людей, сомневающихся в том, как плохо живётся в России.