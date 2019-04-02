«Пусть меньше жрут!»: Москвичи протестуют против расширения метро для полных людей

Вчера, 20:30

Просьба о предоставлении людям с лишним весом больше удобств в столичной «подземке» была передана мэру Сергею Собянину.

Интернет-издание «Мэш» сообщило накануне, что бодипозитивщик Максим Давыденко написал обращение к мэру Москвы с просьбой позаботиться о полных людях. В обращении говорится, что нелишним было бы увеличить размер мест в вагонах, расширить эскалаторы и ввести новую должность по примеру Японии - трамбовщик-толкальщик, который будет «утрамбовывать» в вагоны пассажиров, потенциальные места которых были заняты человеком с лишним весом.

Конституция полностью на стороне Давыденко и тех, чьи интересы он представляет, поскольку каждый гражданин имеет право на многие удобства. В том числе, на комфортное перемещение в общественном транспорте. Нарушить законодательство предлагают москвичи без жалоб на лишние килограммы. Полным людям они предлагают «меньше жрать», а руководству Москвы – взять другой пример с Японии: налог на лишний вес.

Жители столицы не хотят делиться местом в «подземке». Они уверяют, что дешевле и быстрее полным людям похудеть, чем соблюсти конституционные права и расширить, наконец-то, метро. Протест москвичи обусловили тем, что именно им придётся платить за «прихоть» полных людей. Ведь любая реконструкция метрополитена будет осуществлена за счёт налогов и сборов, которые идут из карманов жителей и гостей столицы.

Взамен протестующие предлагают обязать полных людей платить вдвое или втрое больше – ровно столько, сколько мест они занимают в метро, чтобы уравнять ответственность обеих групп пассажиров и не ударить по карманам тех, кто не желает оплачивать требуемое расширение. Однако за своим эгоизмом протестовальщики забывают о причинах, по которым человек может страдать от лишнего веса. Нередко это пациенты с диагнозом «диабет» или гормональным сбоем. Неудобство метрополитена может стать причиной ухудшения здоровья или смерти этих пассажиров, что требует немедленной реакции властей. Московская мэрия пока оставила обращение без рассмотрения.