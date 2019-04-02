«Обнаглела в край»: Россияне впервые заступились за «Аэрофлот» из-за отказа женщине на инвалидной коляске

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Они советуют пассажирке признать ошибку и извиниться перед компанией.

1 апреля в «кулуарах» авиаперевозчика разгорелся скандал между сотрудниками и пассажиркой, которая путешествовала из Москвы в Санкт-Петербург на инвалидной коляске с детьми. Оказалось, что она не является лицом с особыми потребностями: у неё всего лишь повреждена нога. Скандал возник из-за отказа «Аэрофлота» в перевозке пассажирке ввиду того, что эконом-класс не предусматривает необходимого увеличения пространства для ног.

Впоследствии выяснилось, что женщина до этого несколько раз передвигалась «Аэрофлотом», но выбирала места в другом классе и оповещала компанию о своих нуждах, чего не сделала в последний раз. Этот факт заставил львиную долю наблюдателей прийти к единому выводу: «Эта мадам обнаглела в край».

Россияне в Сети уверены, что «пострадавшая» требует от авиаперевозчика нереальных услуг. Кроме того, отметим, что в правилах «Перевозки пассажиров с гипсовой повязкой, ортезом и аппаратом Илизарова» чётко прописаны действия, которые обеспечили бы женщине комфортный перелёт. Исходя из сложившейся ситуации, можно сделать вывод, что пассажирка на коляске не ознакомилась с правилами перед планированием поездки. Впрочем, россияне, впервые заступившиеся за ненавистный многими «Аэрофлот», порекомендовали «проблемным» пассажирам впредь пользоваться услугами вечно удобного «Сапсана». По скорости он не уступает самолёту на ближних дистанциях и стоит дешевле. Так они обеспечат комфорт себе и не помешают другим пассажирам.