«Как там люди вообще живут?»: Правительство Удмуртии не собирается переселять жителей аварийных домов

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Ветхие и разваливающиеся аварийные дома — вот реальность жителей района Машиностроителей города Ижевска. Правительство знает о ситуации, однако не собирается ничего предпринимать из корыстных соображений.

Состояние домов в микрорайоне Машиностроителей ужасает других жителей Ижевска. Фотография, выложенная в местной группе социальной сети Вконтакте была сопровождена комментарием «Как там люди вообще живут?!».

Местные жители объясняют состояние своих домов нежеланием администрации города признавать здания аварийными, несмотря на их объективно ужасающее состояние. По словам собственников, власти признают дома подлежащими капитальному ремонту, однако этот самый ремонт там никто не делал много лет. Управляющая компания даже не счищает снег с крыш, хотя это входит в их первоочередные обязанности.

Комментаторы в соцсетях предполагают, что такое бездействие властей происходит сознательно, с надеждой на то, что жители сами съедут из непригодных к жизни помещений. Без выплат компенсаций и предоставления другого жилья, разумеется — дома ведь так и не признали аварийными.

Есть факты, подтверждающие правоту комментаторов — на официальном сайте муниципального образования «город Ижевск» можно найти распоряжение бывшего главы правительства Республики Удмуртия Виктора Савельева от 30 декабря 2016 года «Об утверждении генерального плана города Ижевска». Этот документ содержит изменения, которые согласно плану правительства должны произойти с городом до 2035 года.

На карте изменений функциональных зон города можно увидеть, что район городка Машиностроителей практически полностью отведён под застройку многоэтажными домами от 9 этажей и выше. Однако, как известно на данный момент, бараки в этом микрорайоне никто не собирается сносить. По всей видимости, правительство просто ждёт, пока здания сгниют окончательно и жители будут вынуждены съехать оттуда, не дождавшись компенсаций. А администрация города вместе с застройщиками на месте уже освободившихся домов построит новые «свечки».

Видимо, местные жители смогут повлиять на недобросовестную администрацию только путём митингов и заявлений в прокуратуру. В конце концов, заставлять жителей города ждать, пока на них обрушиться их собственный потолок — настоящее преступление.