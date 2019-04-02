На площадках «Сбербанка» Москвы пройдут образовательные мероприятия для школьников столицы

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13 апреля на площадках московского «Сбербанка» пройдет первое мероприятие в рамках проекта департамента образования столицы «Субботы московского школьника».

В интерактивную программу, рассчитанную на учащихся от 10 до 17 лет, было включено посещение музея «Сбербанка» и различные мастер-классы по таким направлениям, как Digital-навыки» и «Навыки XXI века».

Записаться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.

«Я думаю, это будет достаточно популярная площадка. А дальше будем смотреть: сколько ребят будет приходить, интересоваться», – прокомментировал предстоящее событие глава департамента образования и науки Исаак Калина.

Он также добавил, что «Сбербанк» проявил интерес участия и в других проектах департамента, однако, в каких именно, пока не сообщается.







