Исаак Калина предложил объединить карту школьника и читательский билет

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На прошедшем в четверг (28 марта) селекторном заседании Департамента образования и науки города Москвы была выдвинута любопытная инициатива. Ее автором является руководитель образовательного ведомства, министр Исаак Калина. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Инициатива Исаака Калина сводится к объединению электронной карты школьника и читательского билета, что сделает использование учениками библиотечных ресурсов гораздо более удобным и эффективным. По словам министра, нужно сделать так, чтобы применение электронной карты предоставляло школьнику доступ к библиотечным ресурсам, а его действия, как читателя, интегрировались в личный кабинет достижений. Такой кабинет должен быть у каждого ученика московских школ, — считает Исаак Калина. Подытоживая свою инициативу, министр поручил подчиненным проработать с другими департаментами мегаполиса вопросы, имеющие отношение к реализации предложенного им проекта.











