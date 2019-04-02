Свыше 330 библиотек Москвы подключены к бесплатным точкам Wi-Fi

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Как сообщает Mos.ru, с начала 2019 года бесплатными точками Wi-Fi были оснащены 55 городских библиотек Департамента культуры Москвы. Теперь воспользоваться доступом к бесплатному интернету смогут посетители 336 городских библиотек.

«Сегодня уже 76 процентов библиотек Москвы оборудовано роутерами для беспроводного подключения к бесплатному интернету. Всего установлено свыше 2 000 устройств – приблизительно, по шесть в одной библиотеке. Теперь читатели смогут более комфортно заниматься исследовательской деятельностью – прослушивать аудиоматериалы, смотреть видеоролики. Качество обучения повысится», – отметила заммэра Москвы в столичном Правительстве Наталья Сергунина.

Портал Mos.ru пишет, до конца этого года город объединит на единой платформе более 15 тыс. бесплатных точек Wi-Fi. Пункты доступа к сети, расположенные в общежитиях высших учебных заведений, библиотеках, кинотеатрах «Москино», домах культуры, музеях, будут локально объединены в пределах Третьего транспортного кольца и на улицах – в пределах Садового кольца. Таким образом, перемещаясь по городу, не нужно будет переподключаться между сетями Wi-Fi.

Кроме того, на объединенной платформе будет работать служба технической поддержки. Опытные консультанты будут помогать москвичам и гостям города пользоваться бесплатным городским интернетом.











