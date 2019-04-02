Наталья Сергунина рассказала о сюрпризе на ВДНХ для молодоженов и именинников

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На ВДНХ продолжают расширять программу бесплатного посещения экспозиций. В частности, ранее стал полностью свободным вход на выставки проекта по поддержке молодых талантов «Взлет». Теперь же, как рассказала замградоначальника российской столицы Наталья Сергунина, на ВДНХ подготовили приятный сюрприз для молодоженов и именинников. Об этом пишет сайт московского мэра.

Уточняется, что именинник может в свой день рождения предъявить паспорт и бесплатно ознакомиться с экспозициями в павильонах «Рабочий и колхозница», «Карелия» и «Гидрометеорология», а также интерактивном музейном комплексе «Буран» в компании с еще одним человеком. Для молодоженов такая возможность доступна в день свадьбы — им нужно будет кроме паспортов показать свидетельство о браке.

Как добавила Наталья Сергунина, в августе текущего года ВДНХ исполнится 80 лет.

Сейчас эта знаменитая выставка относится к числу наиболее мощных точек притяжения для жителей и гостей мегаполиса.











