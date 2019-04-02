«Русские едят кровь!»: Состав гематогена поверг в шок жителей Америки

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Лакомство из крови, которое обожают русские. Именно так назвал гематоген американский журналист Марк Хэй, статья которого об этом необычном для жителей США продукте недавно повергла в американцев в абсолютный шок.

Опубликованный на популярном портале Vice материал рассказывает англоязычной части населения планеты невероятно душераздирающую историю о том, как «эти странные русские» с детства приучаются поедать лакомство из крови крупного рогатого скота.

Россияне с детства знают, что гематоген – полезный батончик, который устраняет дефицит железа в организме. Это замечательная альтернатива западным шоколадным батончикам. Однако даже такое лакомство ввергло американца в недоумение и вызвало массу вопросов. Он привёл историю происхождения гематогена и предположил, что данная разработка осталась модной до сих пор только из-за какого-либо влиятельного человека у власти, который считал, что создание батончиков из крови – хорошая идея. По словам Марка Хея, гематоген уже изжил себя как продукт везде, кроме России.

Складывается ощущение, что американец всерьёз считает россиян кровожадными. При этом единственным аргументом в пользу этой точки зрения служит то, что в безобидное детское лакомство добавляется альбумин – модифицированная выжимка из крови крупного рогатого скота.

Не секрет, что в массовом сознании американцев советские, да и русские люди всегда были существами с другой планеты, которыми пугали детей и оправдывали очередной рост военных расходов. Вот и теперь, на фоне очередной эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном, эта статья о русских варварах, поедающих кровь, появилась как раз вовремя, чтобы в очередной раз напомнить американцам, какое ужасное зло расположилось за океаном.