«Рязанский стыд»: Администрация чиновников подверглась «гробовому» пикету

Вчера, 19:57

Руководство города обвиняют в смерти женщины и именно поэтому к зданию администрации прибыли родственники и друзья погибшей вместе с ее гробом, чтобы пристыдить чиновников за их неправомерные деяния перед лицом общественности.

Стало известно, что в Рязани администрация чиновников подверглась «гробовому» пикету. Само по себе определение звучит жутко, но это на самом деле так. Дело в том, что на днях умерла Ирина Фокина, местный перевозчик, и ее родные, друзья и подчиненные обвиняют в ее смерти именно местных управленцев. В чем же они виноваты?

Муж погибшей заявил, что женщину затравило местное транспортное управление, придиралось к ней по мелочам, потому что она требовала справедливости по отношению к перевозчикам и часто получала судебные иски, как выразились ее родные, «по пустякам». Фокина умерла в 51 год якобы из-за стрессов, причиненных ей нервными судебными тяжбами. Эта женщина тащила на себе буквально все, считают водители, и зачастую даже являлась их «щитом» и брала проблемы с судами на себя. Так же нервно и закончилась ее жизнь.

Пикет состоялся сегодня, 1 апреля, во время похорон Ирины. Ее гроб привезли к местной администрации и выступали с плакатами: «Кто вернет нам нашу жену и мать» и «Администрация Рязани угробила перевозчика». Все это серьезные обвинения, но пока чиновники никак не отреагировали на данную акцию. Возможно, этот «рязанский стыд» так и останется на совести администрации, а может быть они прокомментируют ситуацию и оправдаются.

Как бы то ни было, Фокиной больше нет и ее родные уверены, что именно руководство должно быть в ответе за ее гибель и отозвать судебные иски, ведь чего хотели – они уже добились, «щита» у ее прежних подчиненных-водителей нет, а значит вопиющая несправедливость по отношению к ним может продолжиться.