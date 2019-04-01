«Зимой поем»: Маниакальное желание похудеть к лету доводит молодых красавиц до психбольницы

Вчера, 18:11

В погоне за идеальной фигурой женщины жертвуют собственным здоровьем и даже психикой, чтобы удивить подтянутой формой на пляже, а вместо этого попадают в руки к врачам измождённые и сломленные.

До лета остался всего 61 день и подготовка к сезону идет полным ходом. Девушки стараются скорее вернуться в форму после тяжелой зимы и порой их способы быстрого похудения ужасают. Так, существует целая система, по которой женщина экстренно сбрасывает по 4-5 килограммов за несколько дней обыкновенным голодом. Сначала идет подготовка к нему и количество калорий сокращается день ото дня. После идет период, когда девушка только пьет воду и больше ничего. Да, она быстро лишается «лишних» килограммов, но ценой стресса для собственного организма.

Подобный систематический голод приводит к психическим заболеваниям, а когда человек начинает видеть в зеркале, что ему нужно похудеть больше, хотя он и так нормального телосложения, то это называется анорексия. Зачастую это начинается с безобидной диеты к лету, мол, «зимой хорошо поем», а заканчивается «лютыми загонами» насчет собственного тела, девушка ругает себя за то, что поела сегодня, пытается вызвать рвоту и так далее. Все это очень опасно для организма и психики. Такие женщины очень быстро оказываются в специализированных клиниках и их жизни пытаются спасти врачи и хотя бы переубедить их есть. У некоторых организм уже отказывается воспринимать пищу и вводить его в норму приходится очень долго.

Есть, конечно, девушки, которые выкарабкались из этого состояния ценой огромных усилий, но даже они очень часто испытывают «рецидивы», которые отражаются на качестве их жизни. Психика уже повреждена и еда порой становится «бичом», страх перед которым периодически возвращается. Поэтому выздороветь полностью достаточно сложно.

Таким образом, маниакальное желание похудеть к лету доводит молодых красавиц до психбольницы и рушит им жизни, поэтому стоит задуматься именно над сбалансированным питанием и попытками привести себя в форму не лютыми диетами, а простыми физическими упражнениями.