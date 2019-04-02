Коренные жители Таймыра высказались против деятельности WWF на русском Севере

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Как сообщает портал «Газета.Ru», презентация программы «Хранители Севера» русского филиала Всемирного фонда дикой природы («WWF Россия») завершилась скандалом.

Против этого проекта выступили представители ненцев и долган – коренных народностей, издавна проживающих на Таймырском полуострове. Они заявили, что не допустят реализации в России ни проекта «Хранители Севера», ни какого-либо иного проекта «WWF Россия» до завершения полного и объективного расследования преступлений, совершенных «антибраконьерскими командами» WWF в Индии и странах Африки.

Ранее международное агентство BuzzFeed опубликовало серию статей, посвященную зверствам «экозащитников» в Непале, Зимбабве и Камеруне. Так, по материалам журналистского расследования BuzzFeed, во время проведения «антибраконьерской операции» в долине Замбези (Зимбабве), «лесные рейнджеры» WWF расстреляли из вертолета 57 местных жителей. Это преступление стало, якобы, «реакцией на действия браконьеров».

«Сохранение популяции волков, тигров, медведей и леопардов невозможно без сохранения пространственной целостности животного мира. Зонирование парков в местах проживания людей ослабляет природоохранный режим», – высказался по этому поводу один из идеологов WWF, руководитель «WWF Россия» по природоохране Евгений Шварц.

Примечательно, против создания новых национальных парков в РФ выступают и представители коренных народностей Дальнего Востока. В Хабаровском крае заявляют о том, что созданные по инициативе WWF парки «Анюйский» и «Удэгейская легенда» существенно ограничили возможности коренного населения в природопользовании.



