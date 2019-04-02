СМИ: силовые структуры заинтересовались ТЦ «Фуд Сити» по причине драки на Белореченской улице

Сегодня, 16:05

Российские силовики в ходе марта провели рейды на московские рынки «Фуд Сити», «Москва» и «Садовод». По официальной причине они искали зачинщиков конфликтов между мигрантами, и эта причина подтвердилась, хотя изначально СМИ выдвигали разные версии, как оказалось, не имеющие ничего общего с реальностью. Такую информацию передает портал «Новые Известия».

Восьмого марта (за несколько дней до проверок) на Белореченской улице Москвы две группы кавказцев устроили массовую драку с поножовщиной и стрельбой из «травматов». По результатам конфликта, нескольким его участникам понадобилось обратиться за помощью в больницу.

На пару с давним бизнес-партнером Зарахом Илиевым группой компаний «Киевская площадь», управляющей ТЦ «Фуд Сити», «Москва» и «Садовод», владеет предприниматель Год Нисанов. Он рассказал в комментарии к ситуации, что трое из участников конфликта на Белореченской улице арендуют «точки» у «Киевской площади». Желанием обнаружить зачинщиков массовой драки и объясняются полицейские рейды.











