Приложение обеспечит доступ к материалам МЭШ всем желающим

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По словам московского градоначальника Сергея Собянина, в городе разработали специальное мобильное приложение, которое позволит всем желающим получить доступ к уникальному контенту библиотеки образовательного проекта мегаполиса «Московская электронная школа». Сообщается, что скачать одноименное приложение можно в Google Play и App Store. Такой информацией поделилось агентство «Москва».

Напомним, что в рамках проекта «Московская электронная школа» созданием контента для его библиотеки занимаются сами преподаватели. Они же посредством голосования определяют наиболее полезные и удобные в работе учебные пособия и сценарии уроков. Как рассказал лидер московского образовательного ведомства Исаак Калина, участниками проекта за минувший год стали все столичные школы. Эта платформа в перспективе должна стать удобным инструментом взаимодействия учителя, ученика и семьи, — полагает министр. Следует добавить, что организация HundrED в том же 2018 году назвала «Московскую электронную школу» одним из ста важнейших образовательных проектов мира.











