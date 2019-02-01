«Кругом обман»: Московские магазины внагляк наживаются на клиентах

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Жестокая конкуренция на рынке заставляет производителей идти на крайние меры и обманывать без того обманутое население.

Жители Россия чаще начали обращаться в отдел по защите прав потребителя и возмущаться по поводу качества предлагаемой им продукции на полках магазинов. Жестокий маркетинг некоторых производителей просто выводит из себя население.

Так, например, производители косметики используют увеличенную упаковку, для того чтоб привлечь внимания к своему продукту. И не имеет значения, что банка наполовину пустая. Население, желая сэкономить хотя бы на бытовой химии, ведётся на маркетинговый ход производителя, но открывая продукт дома получает разочарование, и это продолжается издавна.

Были случаи, когда указанное количество продукции на упаковке не соответствовало действительности внутри. Естественно никто уже не поменяет обманутому покупателю вскрытый продукт и доказать обратное тоже никто не сможет.

Так недавно в Сети появилась публикация, о том, что в одном московском кондитерском магазине клиентов обманывали и обвешивали. Пострадавшие в свою очередь обратились к хозяину магазина с претензией, тот обещал поговорить с продавцами, но в итоге ничего не изменилось.

К сожалению, бизнесмены внагляк обворовывают и наживаются на населении, не брезгуя никакими методами. Их мало интересуют проблемы народа. Основная цель их бизнеса - заработать деньги.

Для того, чтобы не попасть на такие выходки бизнесменов россиянам рекомендовано внимательнее выбирать продукты на полках, а при обнаружении проблем с недовесом или недоливом не молчать и обращаться в отдел по правам потребителя.

Пару дней назад в сети появились фотографии одного пользователя, на которых показаны варианта «развода» населения производителями.

Пользователи выразили своё мнение по поводу происходящего: «Ведь их продукт покупатель купит ровно один раз - потом поймёт, что его обманули на половину веса и никогда не возьмёт его, и друзей отговорит», «Ненавижу маркетологов, гиря на ноге у прогресса, а не люди», «Не обманешь-не проживёшь». По комментариям понятно, что народ не раз сталкивался с подобной ситуацией и настроен агрессивно.