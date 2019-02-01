«Люди или скоты»: Главврач тутаевской больницы считает нормой антисанитарию

Сегодня, 14:10

Жители Тутаева устали молча терпеть нечеловеческие условия, с которыми они сталкиваются во время лечения в местной больнице. Главврач медицинского учреждения взбешен тем, что фото палат попали в сеть.

Попадая в медицинское учреждение больной не должен бороться с трудностями и лишениями, а сосредоточиться на выздоровлении и получении квалифицированной помощи. Так должно быть в любой больнице, но вот главный врач центральной районной больницы Тутаева Валентин Карбаинов по видимому не знает об этом.

Вчера 31 января на форуме «Типичный Тутаев» появились снимки инфекционного отделения больницы, которые больше напоминают хлев для скота, а не место для выздоровления человека. Сеть сразу же взорвалась бурными обсуждениями, а главврач был возмущен до предела таким своеволием пациентов. Известно, что данное отделение было построено еще в 1984 году и вплоть до 2016 года там не проводились ремонтные работы и только с вступлением в должность Карбаинова дело сдвинулось с мертвой точки – была отремонтирована крыша и еще ряд помещений, но этого никто не оценил, а вот критиковать у нас все могут.

Как не странно, в обсуждениях пользователи сообщили, что такая плачевная ситуация наблюдается в большей степени в инфекционных отделениях, хирургических и даже родильных домах. Загадкой остается – почему же чиновники не видят таких ужасающих условий. Ведь проверки такие заведения, по крайней мере на бумаге, проходят регулярно. Попадая сюда на «лечение» можно заразиться дополнительными болезнями и ответственность за это никто не понесет.

Данная проблема очень актуальна и к ее обсуждению подключились пользователи со всей России. При этом, неоднократно после такого общественного резонанса выяснялось, что средства на ремонт выделялись неоднократно, правда расходовались не по назначению. В обсуждении луди выразили уверенность в том, что пока не будут серьезно наказывать за такие нарушения, ситуация не изменится.