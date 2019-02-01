«Радуга вверх тормашками»: Оптический феномен поразил жителей Петербурга

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Вчера пользователь сети опубликовал интересные снимки, которые поразил жителей Санкт-Петербурга.

На фото изображено голубое питерское небо, на котором виднеется радуга. Но самое интересное, что она расположилась необычным образом, не от солнца, а наоборот к нему.

Жители города удивлены происходящим и начали шутить по этому поводу: «Погода в СПБ настолько сурова, что даже радуга вверх тормашками», «Все смешалось и перевернулось в доме Облонских...». Но оказывается ничего необычно в этой радуге нет, это ничто иное, как Гало - оптический феномен.

Оказывается такое природное явление не редкость и простыми словами это радуга вокруг солнца. Она создаётся ледяными кристаллами, в отличии от обычной радуги, которая создаётся каплями воды. Такой феномен можно наблюдать в любое время суток вокруг солнца и луны, а иногда и вокруг фонарей в холодное время суток. Его разобрал и доказал французкий физик Э.Мариотт.