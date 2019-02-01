«Сладкий Иосиф»: Немецкий журналист сделал Сталина геем

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Журналист немецкого филиала компании VICE Пауль Швенн решился на необычный эксперимент и создал в популярнейшем сервисе знакомств Tinder профиль молодого Иосифа Джугашвили (Сталина), которого сделал бисексуалом.

Сам профиль, при этом, журналист заполнил слегка переделанными высказываниями Вождя народов, заменив политический контекст любовью и отношениями. Так, например, цитата Сталина о том, что: «гитлеры приходят и уходят, […] а государство германское остаётся» превратилась в «отношения приходят и уходят, а любовь остается».

Поначалу, пока профиль был виден только для женщин, дела у Иосифа Виссарионовича шли не очень и дамы практически не реагировали на его «лайки» и «супер-лайки». Видя, что эксперимент заходит в тупик, Швенн, легким движением руки, сделал Сталина бисексуалом.

Успех, по словам Пауля Швенна, был просто потрясающим и от бесконечного потока поступающих сообщений его телефон, в течение дня, даже несколько раз завис. Буквально за пару дней в адрес молодого революционера пришло несколько сотен сообщений от самых разных людей: начиная от просьб поподробнее рассказать про убийство Троцкого и заканчивая предложениями типа: «Привет. Я актив. Не хочешь поразвлечься?».

Среди собеседников Сталина оказалось немало романтиков, которые предложили революционеру «разделить с ним вместе ГУЛАГ» и немало прочего в таком же духе.

О том отправился ли он встречаться с кем-то из «ищущих развлечения активов», журналист умолчал, однако ответил, что все-таки сходил на свидание с 30-летней учительницей, которая хоть и разочаровалась в его реальной внешности, но, тем не менее, не отказалась попробовать продолжить отношения.