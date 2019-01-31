Готовы на убийства и проституцию: Бешеные цены на лекарство и коммуналку провоцируют матерей на страшные преступления

Сегодня, 22:11

Будучи неспособными вылечить у ребенка простой насморк или даже прокормить, горе-родители видят в нем источник всех своих проблем, теряя голову и совершая зверские поступки.

Власти России очень вовремя решили помочь «майским указам» Владимира Путина включением женщин с детьми до 6 лет в выборку системы измерения бедности. Правительство сделало маленький шаг к признанию, что бытовое насилие, в котором несовершеннолетние выступают в роли потерпевших - это вина не только алкоголя, наркотиков или плохого воспитания родителей, груз ответственности также лежит на слугах народа.

К сожалению, современные реалии в России таковы, что редкий день закончится без новости об избиении, продаже или убийстве ребенка. Только за сегодня мы узнали, как 7-месячный грудничок скончался в Нижнем Тагиле от тяжких травм головы, нанесенных его же горе-матерью, как в Хабаровске молодая родительница подарила новорожденную дочь знакомой из-за элементарного нежелания заниматься ее воспитанием, а в Наро-Фоминске на 5 лет колонии осудили барышню, забившую годовалого сына до развития ДЦП. Мурашки по коже идут от таких новостей, но страна ничего не делает, дабы они прекратились.

Общество научилось искусно обвинять горе-родителей в страшных преступлениях, называя их психами, даже не задумываясь, как человек мог превратиться в зверя. Как вы ответите на вопрос: что обеспечивает вам тепло на душе? Наверняка, большинство скажет: здоровье близких. Кто-то назовет еще какую-нибудь духовную ценность, по типу, чувствовать себя нужным в обществе, но практически все постараются улизнуть от ответа: деньги, обманывая себя и остальных.

В современном мире вам не выжить, если вы не умеете зарабатывать деньги. Без них вы не сможете питаться, лечиться, одеваться, согреться, в общем, не умереть на улице. Без денег у людей все идет наперекосяк, ведь они постоянно озабочены проблемами, им попросту некогда наслаждаться жизнью. А теперь представьте, что обделенный деньгами человек оказывается с грудничком на руках. В лучшем случае нищие до последнего подчиняются инстинктам. Они готовы на проституцию, одновременно три работы и прочую каторгу ради сохранения наследства. Все катастрофично плохо, когда обозленный на бедную жизнь человек теряет рассудок и видит в ребенке источник всех своих проблем.

Именно от таких людей государству нужно избавить общество. Но как это сделать, ведь об их существовании мы узнаем только по сводке криминальных новостей? Все верно, нужно пресекать проблему на корню, то бишь, не допустить появления в обществе обиженных деньгами психов. Разумеется, проблему не решить, если раздать каждой нищей семье по миллиону рублей, ведь жизнь в России довольно быстро не оставит и следа даже от столь внушительной суммы.

Несмотря на то, что вы житель могущестенного энергетического государства, вам придется тратить космические суммы на коммунальные платежи. Вы услышали по федеральному ТВ о стремительном развитии сельского хозяйства? Это не гарантия низких цен в продуктовых магазинах, зачастую, даже наоборот. И таких парадоксов очень много: медицина развивается - лекарства дорожают, рак - приговор, а пневмония - 50/50.

Путин, Медведев, Госдума, правительство - все стараются исправить ситуацию, но мало, что получается. Разумеется, неудачи государства в борьбе с коррупцией, введение запрета на оскорбление власти, вместо пресечения бедности и прочие антисоциальные законы ни в коем случае не оправдывают преступления родителей против детей и прочие зверства. Человеком нужно оставаться при любых обстоятельствах, но прямую зависимость уровня преступности от уровня бедности отрицать глупо.