Между Адом и Нибиру: Человечество могло быть сослано на Землю для искупления грехов

Сегодня, 21:22

Наша планета – Чистилище. Хорошие инопланетяне живут в своих мирах, а серьезно провинившиеся, отправляются отбывать наказание за свои грехи на такие планеты как наша, считают некоторые конспирологи.

В каждом человеке есть и хорошее и плохое, а совершенно идеальных и совсем пропащих людей просто не существует. И это нельзя изменить, как бы человек ни старался. Даже те, кого признали святыми, когда-то совершали зло. Таким образом, прожить абсолютно безгрешную жизнь и быть примером совершенства, не может практически ни один человек. Возможно, так происходит потому, что это некая программа, которая управляет нашими поступками, а создал ее тот, кто отвечает за порядок в космосе. Мы обречены оступаться и сожалеть о своих поступках, потому что человечество могло быть сослано на Землю для искупления грехов, считают некоторые теоретики.

Многие люди стремились к совершенству, но это оказалось непосильной задачей, потому что так задумано. Человек рожается пустым и бездушным телом, в которое на сороковой день вселяется другая сущность. И с этого момента все идет согласно заданному алгоритму, а не по воле людей. В зависимости от тяжести проступка человек может с большим или меньшим успехом преодолевать трудности и добиваться желаемых результатов, но, как правило, на пути к мечте человек меняется настолько, что достигнув цели он испытывает лишь горечь и разочарование. Так и должно быть, мечта тоже наказание и в зависимости от того какой путь выберет человек, ему могут простить грехи или увеличить тяжесть испытаний.

Стоит отметить, что теоретики до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, какие именно действия идут «в зачет», а что может усугубить положение сущности, которая живет в человеческом теле. Возможно, что общепринятые добродетели считаются нормой только на Земле, а в далеких мирах могут быть недопустимыми и совершая добро человек тем самым еще больше отдаляет свое возвращение к прежней жизни.

Так, например, эксперты предлагают обратить внимание на жизнь людей, имеющих огромные состояния и власть. Большинство из них прекрасно живут и при этом не имеют проблем со здоровьем, угрызениями совести и прочими высокоморальными терзаниями. При этом, большинство миллиардеров ни за что не согласится объяснить как он или его предок заработали первый миллион, потому что там о добродетелях и речи быть не может. При этом история знает примеры, когда наследники миллиардных состояний отказывались продолжать семейный бизнес и становились учеными или вступали в Красный крест. Судьба этих наследников часто оказывалась трагичной: сына Рокфеллера предположительно съели в одном из племен Индонезии, а жизни других просто унесли тропические болезни. Хотя, возможно, это и стало искуплением, потому что их ссылка закончилась и они вернулись в свой мир.

Получается, что все люди когда-то были высшими существами, которые провинились перед Космическим разумом и были сосланы на нашу планету, которая является аналогом Гулага, а чтобы сущность прочувствовала наказание в полной мере, ее помещают в несовершенное тело. Так что прямо сейчас мы находимся где-то между Адом и Нибиру, как верили древние шумеры, и только от нас зависит, как скоро мы сможем отправиться домой к звездам.