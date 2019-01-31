В «Роскосмосе» начинают формировать отряд женщин-космонавтов - соцсети

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Роль женщины в космосе, как и на земле, неоценима, ведь известно, что во многих ситуациях именно женщины действуют быстрее и эффективнее. Такая позиция и была положена в основу создания отряда женщин-космонавтов при «Роскосмосе».

Женщина на космическом корабле для современной российской космонавтики – явление довольно уникальное, ведь последний полет «слабого» пола на Орбиту состоялся еще 17 лет назад, хотя проявили они себя отлично не только как инженеры и научные сотрудники, но и как хозяйки.

Исправить такую ситуация взялись в «Роскосмосе», руководство которого начало формирование отряда женщин-космонавтов. Первым шагом в данном направлении стало создание уникального, чисто женского скафандра, которые станет комфортным в любых ситуациях и даст возможность работать в открытом космосе. На данный момент в отряде числится лишь Анна Кикина, которая является космонавтом-испытателем, но пока она только мечтает о полете в космос. Отбор других членов такого уникального отряда продолжается.

Как известно, впервые на орбиту полетела Валентина Терешкова, именно ее считают вдохновителем проекта «Роскосмоса», ведь первая женщина - космонавт высказывала свое разочарование тем, что в России мало космонавтов женского пола, и надеется, что отношение к женщинам в отрасли изменится. Напомним, что старт корабля «Востока-6» с Терешковой на борту в 1963 году явился очередным большим достижением СССР в освоении космического пространства - главный конкурент в лице США смог запустить свою первую астронавтку Салли Райд только в 1983-м.

Теперь же ситуация кардинально изменилась и уже 47 американок побывали на Орбите в то время, как в России всего четыре. Как видим, отечественная пилотируемая космонавтика сильно отстала в гендерном плане и данную ситуацию необходимо срочно исправлять.