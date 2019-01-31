«Некрасивый мужчина - да это же находка!»: образ идеального спутника жизни изменился

Сегодня, 13:08

В сети был опубликован «крик души» девушки, разочарованной в симпатичных молодых людях. По ее словам, они в жизни ничего не добиваются. Вместо привычного она рекомендует всем обратить свое внимание на некрасивых.

С первых строк автор показывает все свое отвращение к симпатичным лицам молодых людей, обзывая их пусиками, лапочками и «сладкими мальчиками».

Рассмотрим преимущества, почему же по мнению автора стоит обратить свое внимание на некрасивых мужиков:

1. Они привыкли достигать чего-то в жизни, прилагая усилия.

С самого раннего детства красивым с легкостью достается все внимание. Они привыкают к тому, что успех достигается просто, а значит во взрослом возрасте достижение его для них будет крайне затруднительным. И когда с возрастом привлекательность идет на спад, люди задаются вопросом: »а что я могу предложить этому миру, кроме собственной красоты?». В это время из ниоткуда появляются те, кто всю жизнь был «не очень». Свои недостатки они компенсировали, овладев искусством харизмы и теперь с ними приятно поговорить: они умеют произвести впечатление, очаровать и заинтересовать. В отличие от красавчиков, которым на их фоне нечего предложить взамен.

2. Они рассчитывают только на себя.

Внешние атрибуты непостоянны и неустойчивы, и полагаться на них ненадежно. Некрасивые быстро это понимают, потому уже с ранних лет воспитывают в себе сильную личность, на которую окружающим можно положиться. В сравнении с красавчиками - их внутренний мир стремительно рухнет, стоит их внешности измениться не в лучшую сторону. Некрасивым терять нечего.

3. Все их достижения - их собственные.

Никто не питает большой симпатии к некрасивым с первого взгляда. Чтобы выжить, тем приходится придумывать свои способы взаимодействия с миром. И часто - они оригинальные и интересные.

Выходит, те кто в юности был в центре внимания, к зрелости заканчивают свое развитие в точке « типичный менеджер среднего звена». Некрасивые мужчины - берут от жизни все и остаются на коне.

В комментариях мнения разделились. Кто-то поддерживал автора, сопровождая комментарии ироничными высказывания, хотя все понимают, что в глубине души они в самом деле разделяют эту позицию. Другие - нашли скрытые мотивы в посте:

«…а потом внезапно оказывается, что с некрасивым мальчиком сейчас хоть и отличная женщина, но она с ним не потому что его любит, а потому что кому то нужно решать ее проблемы.

И кстати когда у красивого мальчика кончается красота у него тоже с баблом не плохо, потому что он работает каким нибудь начальником, где и думать то не нужно».

Третьи - начали опасаться, что после такого пропагандистского материала, все женщины России ринутся искать себе некрасивых мужчин.

На данный момент под постом оставлено около полуторы тысячи комментариев.