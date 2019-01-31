Пресс-конференция московского Депобразования будет посвящена итогам Дня предпринимательской культуры

Сегодня, 12:04

Пресс-конференция столичного Депобразования, которая состоится 31 января, будет посвящена обсуждению итогов минувшего Дня предпринимательской культуры. Это мероприятие состоится при участии замруководителя образовательного ведомства Москвы А.Молоткова, замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» В.Даванкова, вице-президента организации «Деловая Россия» Т.Минеевой, а также директора Московской международной школы Е.Шкуренко. Такими сведениями поделился сайт столичного мэра.

На пресс-брифинге расскажут об организованных для школьников Москвы активностях в ходе проведения Дня предпринимательской культуры, о том, какие знания и навыки ребята сумели приобрести. Также представителям СМИ предоставят информацию об олимпиаде для школьников мегаполиса, количестве ее участников и использовании ресурсов образовательного проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).

По итогам пресс-брифинга состоится селекторное заседание столичного Депобразования. Глава ведомства И.Калина после этого даст ответы на интересующие журналистов вопросы.



