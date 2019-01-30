Терпение может лопнуть: Молчание NASA о Нибиру и параллельных Земле смерчах провоцирует панику

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Скрытность правительства лишь усугубляет и без того истерические настроения людей, которые понимают, что их привычный мир стремительно катится в пропасть, но не знают почему так происходит, кто в этом виноват и что собирается предпринять правительство для их защиты.

Незнание убивает. В некоторых случаях это выражение следует воспринимать буквально, как например, в случае с атомной энергией, внутренними процессами Земли или космическими объектами. Но иногда любопытство и страхи людей ученые стараются игнорировать и предлагают общественности какие-то маловразумительные объяснения, которые все без исключения сводятся к тому, что все нормально и нам все только кажется.

Так, например, ученые «развенчали» миф о Нибиру, объяснив странные свечения в небе эффектом гало, а объекты возле МКС сбоем видеокамер, бликами от посторонних предметов и прочими «утешительными» аргументами, которые на поверку часто не выдерживают критики. Пришельцев не существует и на Землю никто не собирается нападать или разрушать ее свое гравитацией, но землетрясения и извержения буквально разрывают планету на части, на защитном корпусе МКС найдены бактерии, а что находится на дне большинства водоемов, ученые не знают. А вы не переживайте – все ужасы вам просто показались.

Но казаться может людям, а не технике. Приборы говорят о том, что нам ничего не кажется. За последние сто лет Земля изменилась, и этот процесс ускоряется, а к чему он приведет, можно только догадываться, но вероятно ни к чему хорошему, иначе людям бы уже все объяснили.

Несколько дней назад австралийское издание опубликовало видео, на котором четко видно очень странное облако, которое автор Дэмиен Нокс сравнил с омлетом в небе. Это облако сняли в 130 км к югу от Сиднея. Оно имеет вытянутую форму и довольно быстро вращается, закручиваясь по спирали. Так обычно формируются смерчи, но этот поток идет параллельно поверхности. Это явление также никто не объяснил.

Молчание NASA о Нибиру, природе участившихся катастроф и прочих странностях, таких как параллельных Земле смерчах, провоцирует панику, считают некоторые эксперты. Терпение людей может лопнуть и испуганная толпа может хлынуть на улицы, но не в поисках ответов, а для того, чтобы выместить скопившийся страх и негатив на тех, кого они посчитают ответственными за сокрытие информации. Избежать возможных беспорядков очень просто, надо признать очевидное и посвятить народ в планы по предотвращению грядущего Апокалипсиса.