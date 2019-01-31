Украинские спецслужбы пригрели российского журналиста Дениса Короткова

Сегодня, 10:39

В интервью изданию The Bell российский журналист Денис Коротков, распускающий клеветнические слухи о бизнесмене Евгении Пригожине, отрицает свою связь с украинскими спецслужбами. Хотя данный факт был доказан благодаря журналистам ФАН, пишет Дни.ру.

В первую очередь публицист известен своими псевдорасследованиями про «ЧВК Вагнера» и российских добровольцев, воевавших в Сирии на стороне правительственных войск. Частников Коротков связывает не с Министерством обороны, а с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Собственно, именно на попытках обвинить петербургского ресторатора в связях с ЧВК Коротков и «погорел», выпустив статью, раскрывающую личные данные воюющих в Сирии российских добровольцев. Журналист просто подставил родственников ребят. Публикация вызвала бурю негативных эмоций в Сети.

И если раньше главред «Фонтанки» Горшков закрывал глаза на то, откуда была получена информация, то на сей раз не стал. Коротков был уволен из петербургского издания.

Журналисты ФАН выяснили, что в течение нескольких лет Денис Коротков сотрудничал со Службой безопасности Украины и писал для нее заказные статьи антироссийского характера. Взамен он получал деньги, а также эксклюзив, который использовал в своих статьях.

Когда Короткова выгнали из «Фонтанки», он перешел в «Новую газету», но и там ничего толком не написал. Сам журналист всячески отрицает свою связь с украинскими спецслужбами, хотя и признает, что в СБУ пользовались его данными.

Оправдания Дениса Короткова выглядят неубедительно и жалко, как и попытки бывшего работодателя прикрыть своего бывшего подчиненного. Так, на вопрос журналистов, имел ли Коротков связи с СБУ, Горшков лукаво ответил: «Я не в курсе сотрудничества Дениса Короткова ни с СБУ, ни со спецслужбами других стран».