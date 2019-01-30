Диетолог раскритиковала распространенные мифы о похудении

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Порой люди загоняют себя в жесткие рамки, стремясь побыстрее распрощаться с лишними килограммами, однако в результате не только не могут похудеть, но и наносят непоправимый ущерб здоровью.

Диетолог из Австралии Ли Холмс раскритиковала самые распространенные мифы о похудении, соблюдая которые, сбросить вес не получится, а вред здоровью можно нанести очень легко. По словам эксперта, многие некомпетентные личности советуют употреблять исключительно низкокалорийные продукты, что в корне неверно, ведь они причиняют ущерб здоровью. Правильным будет соблюдение рационального баланса между белками, углеводами и правильными жирами, не пренебрегать ежедневным употреблением фруктов и овощей, а также употреблять продукты, способные уравновешивать гормоны, ведь это позволяет ускорить метаболизм и безвозвратно сжигать жировые отложения. Данные продукты необходимо подбирать индивидуально. Вообще, многие советы касательно вреда углеводов – миф. Несмотря на сложившиеся стереотипы, углеводы нужны организму, ведь они являются залогом выносливости и энергии, концентрации и восстановления, а следовательно не стоит сокращать их количество – этот трюк не сработает.

Ошибкой будет стремление компенсировать высококалорийную диету в спортзале – физические упражнения не подарят фигуру мечты без диеты, даже если человек будет заниматься до изнеможения. Наоборот, чрезмерные физические нагрузки являются стрессом для организма, провоцируют выброс кортизола и замедляют процесс похудения. Правильным будет тренироваться 5 дней в неделю по 30–45 минут. Не рекомендуется активно налегать на фрукты и детокс, который дает временный результат и вредит метаболизму. Давно пора попрощаться с вредной привычкой считать калории - скудный рацион с дефицитом питательных веществ может привести к долговременным проблемам со здоровьем.

Также специалисты рекомендуют максимально исключить из рациона белый рис, макаронные изделия, хлеб, выпечку и картофель – эти продукты являются главными виновниками образования висцерального жира, который накапливается вокруг жизненно важных органов брюшной полости, и провоцируют развитие сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и артериальной гипертензии.