Мошенники массово звонят клиентам Сбербанка

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Недавно в социальной сети клиенты Сбербанка массово начали жаловаться на звонки мошенников, которые имели данные об остатках на счету и последних действиях клиента.

Звонок поступает с номера 8-800, а чтоб клиент не сомневался, приходят смс с номера 900, имитируя сообщения от Сбербанка.

Мошенники звонят предупредить о блокировке карты. При этом они знают все данные и паспортные, в том числе. После просят сообщить пин-код или данные в смс-сообщении. Как рассказал пользователь сети, за час ему звонили несколько раз, пока он сам не заблокировал карту в онлайн-кабинете.

В самом банке прокомментировали подобные случаи. Они внимательно изучают такие действия злоумышленников и постоянно улучшают систему антифрода. Администрации предупреждает своих клиентов, что сотрудники банка не звонят с подобными вопросами. И просят никому не сообщать свой пин-код, CVV2 код и информацию из смс.

А по поводу номеров банка, этот вопрос администрация адресовала к операторам мобильной связи. Хотя известно, что подделку номеров 900 и 8-800 они технически блокируют. Сбербанк рекомендует сразу прекращать разговор в случае звонка мошенников и звонить в банк.