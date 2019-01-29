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Внешне идея является очень правильной и привлекательной. Татьяна Москалькова предложила считать работой уход за детьми до 14 или, даже, 18 лет.

При этом омбудсмен полагает, что вполне разумным является разрешение женщинам работать дистанционно, если это требуют семейные обстоятельства. Однако включение ухода за детьми в трудовой стаж женщин имеет подводные камни.

Сейчас в трудовой стаж включается лишь «сидение» с ребёнком до полутора лет. Этого явно недостаточно. Женщины должны разрываться между воспитанием потомства, содержанием семьи и собственной карьерой.

Разумным было бы предложить им альтернативу, с которой выступила Москалькова. В то же время, здесь не всё так просто.

При поднятии возраста появится целый пласт женщин, которые просто ухаживают за детьми. Несомненно, экономические трудности толкнут большинство из них в нелегальную занятость.

Это дважды два. Дополнительный доход к пенсии никак не помешает.

Получается, что женщины, родившие «рационально» двоих-троих детей могут вообще официально не работать и получить заслуженную пенсию.

При этом они за свою «дистанционную» деятельность не будут платить налоги. То есть, это дополнительное бремя на российский бюджет.

Вряд ли это справедливо. Тем более, если женщина по закону будет сидеть дома со своим 18-летним здоровым лбом и получать за это деньги.

Сейчас система детсадов в России почти восстановлена. Так что не 1,5 года, но и никак не 18.