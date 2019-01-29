Корь добралась до Москвы: Две столичные школы закрыли на карантин

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Высококонтагиозный смертельный вирус поражает в основном непривитых маленьких детей.

Как оказалось, даже вакцинация не способна защитить человечество от вспышек давно побежденных особо опасных эпидемий. Несмотря на то, что привитие от ряда заболеваний является обязательным, антипрививочники поставили мир под угрозу – по всей планете стремительно распространяется вызывающий корь РНК-вирус рода морбилливирусов. Недавно корь добралась до Москвы: с 25 по 28 января было выявлено два очага вспышек, в связи с чем две столичные школы - №1797 «Богородская» и №1434 «Раменки» - закрыли на карантин, сообщили на официальных сайтах образовательных организаций. В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции, занятия отменены, а все массовые мероприятия будут перенесены. Опасность данного вируса в том, что за долгие годы он мутировал, и имеющаяся вакцина не способна полностью защитить от заражения.

Особенность вируса кори заключается также в его невероятной живучести – он способен проникать через вентиляционные системы и заразиться можно, находясь не то, что в одном помещении, а в одном здании с заболевшим. В России зарегистрированы в основном спорадические случаи среди непривитых детей. Департамент здравоохранения Москвы сегодня выпустил разъяснение по профилактике кори, в соответствии с которыми столичным жителям настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию.

Согласно последним данным, количество заболевших значительно превысило показатели последних месяцев ушедшего года. В Казахстане болезнь выявили более чем у 500 младенцев, которым нет ещё и годика. На Украине, согласно статистическим данным, за период с 28 декабря прошлого года по 25 января нынешнего заболели корью почти 12 тысяч человек – погибли 6, из которых двое несовершеннолетних. В Грузии от данной инфекции страдают 700 человек, в Дагестане с начала года зарегистрировано 23 случая заражения. Основная доля заболевших - малолетние дети. Также выявили вирус на Балканах, во Франции и Италии. Накануне чрезвычайное положение из-за кори ввели даже в американском штате Вашингтон.