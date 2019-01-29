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Вирус мог распространиться из соседней Грузии, и уже поразил десяток россиян.

В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Северной Осетии распространяется свиной грипп. За текущий год вирус поразил уже десять местных жителей, к счастью, летальных исходов не зарегистрировано. По данным ведомства, за минувшую неделю в регионе в целом повысилась заболеваемости гриппом и ОРВИ а также активность циркуляции патогенных вирусов, однако об эпидемии говорить еще рано. Власти пытаются не допустить дальнейшего распространения вируса и контакта с инфицированными, на пропускном пункте «Верхний Ларс», на границе России и Грузии, теперь дежурят 8 сотрудников ведомства. По последним данным, в Грузии от данного заболевания скончались уже 17 человек.

Свиной грипп – высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гриппа серотипа А(H1N1). Данное заболевание опасно для человека и животных и может вызвать пандемию. По своему течению свиной грипп напоминает обычный сезонный грипп, и проявляется высокой температурой, слабостью, ломотой во всем теле, першением в горле и насморком, диспепсическим синдромом.