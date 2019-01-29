В Севастополе маршрутчик унизил и увез в неизвестном направлении отказавшуюся платить девушку

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Водителя маршрутки не удовлетворило предоставленное удостоверение о льготном проезде, а отказ платить привел его в бешенство.

В сообществе «Черный список Севастополь» соцсети «ВКонтакте» жительница города поделилась с подписчиками неприятной ситуацией, в которую ей довелось попасть поздним вечером 28 января. По словам автора сообщения, на ее глазах маршрутчик унизил и увез в неизвестном направлении отказавшуюся платить девушку. Инцидент произошел в маршрутке № 16 около 23:00. Одна из пассажирок, на вид несовершеннолетняя, попросила высадить ее на остановке, и предъявила удостоверение о льготном проезде. Однако вместо того, чтобы остановиться, водитель транспортного средства на повышенных тонах заявил девушке, что в такое время бесплатно она может кататься только на троллейбусе. В ответ пассажирка корректно ответила, что у неё есть право на льготный проезд.

Их неприятная беседа продолжалась довольно долго, и с каждой новой фразой, по информации очевидца, водитель говорил все громче, разбрасываясь не самыми приятными фразочками, например: «Ты мне здесь должна сопля, а не я тебе». В конце концов он закрыл дверь, и поехал на конечную остановку, после чего забрал у пассажирки удостоверение, заявив, что вернет его лишь на остановке, где она села. На конечном пункте все пассажиры транспортного средства покинули салон, а наглый маршрутчик закрыл дверь, и увез девушку в неизвестном направлении. В Севастополе пользователи соцстей разделились на два лагеря. Некоторые жители города были шокированы хамским поведением взрослого мужчины, который вымещал агрессию на юной девушке, а также безразличием других пассажиров, которые позволили взбесившемуся водителю увезти свою жертву в неизвестном направлении. Другие же считают виноватой саму «льготницу», которая злоупотребляла своим правом на бесплатный проезд, тем самым лишая водителя честного заработка, а также ее родителей, которые позволили юной особе свободно разгуливать по ночам.