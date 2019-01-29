Молодёжь, загнанная в стандарты, начала раньше стареть

Сегодня, 17:51

Современная молодёжь в наше время стареет в 25-35 лет. И дело даже не во внешнем виде, а скорее в духовном развитии и желании жить.

Наблюдается такая тенденция, что к 20-25 годам молодые люди женятся, позже нельзя, общество может осудить. Сразу же рожают детей и берут ипотеку, выплачивая её 30 лет. И не имеет значения, что человек до 20 лет учился и ничего в жизни не видел. Правила есть правила. Только, вот кто эти правила устанавливает?

Выходит, что к 35 годам, а то и ранее, человек похож на 60-летнего старика. Не внешне, а своими взглядами на жизнь и восприятием мира. Их не интересует ничего кроме работы и дома, возможно ещё отпуска раз в год. Они проживают год от отпуска до отпуска.

Люди перестали интересоваться наукой, культурой и открытиями в мире. Они перестали выезжать на природу, да и просто порыбачить. Молодёжь настолько загнана в стандарты, что разучились интересно жить. Единственным развлечением являются гаджеты и социальные сети.

Возможно, это сделано осознанно, ведь таким обществом легче управлять. Но люди виноваты сами, никто не заставляет их под дулом пистолета вести такой образ жизни. Скорее всего, им так проще.

Специалисты считают, что молодые люди очень много времени проводят в социальных сетях, обсуждая и осуждая других. А между этим просто забывают жить. Конечно, речь идёт не о 100 % молодёжи, но большинство живёт такой шаблонной жизнью. Если так пойдёт и дальше, то какое общество нас ждёт через каких-то 50-100 лет?